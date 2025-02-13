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Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Elazığ'ın Hankendi köyünde iki kişi arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve demir fırın küreği kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da iki kişi arasında başlayan ve başkalarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma bıçak, sopa ve demir fırın küreklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Elazığ'ın Hankendi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.T. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek A.K.'nin ağabeyi Y.H.K. ve M.Ç.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yumrukların sallandığı kavga sırasında bıçak, sopa ve demir fırın küreği kullanıldı. B.T. yaşanan olayda A.K., Y.H.K. ve M.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında B.K.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

"Kavga anı kamerada"

Kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü, bıçak darbesi alan kişilerin yere yığıldığı, sopa ve fırın kürekleriyle birbirlerine vurulduğu anlar net bir şekilde görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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