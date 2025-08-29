Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ