Haberler

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Sarayatik Mahallesi Aksaray Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklı kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.