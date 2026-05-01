Elazığ'da bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rent A Car dükkanı bulunan Samet Kavak (35) ile C.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda C.G. cebinden çıkardığı bıçak ile Kavak'ı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı