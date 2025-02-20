Elazığ'da bakır kablo hırsızlığına operasyon
Elazığ'da jandarma ekipleri, 800 metre uzunluğundaki bakır kablo hırsızlığı ile ilgili düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bakır kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Elazığ'da Yurtbaşı Beldesi Yurt Tren İstasyonu'nda 800 metre uzunluğundaki bakır kablonun çalınması üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri devreye girdi.
4 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan titiz çalışmalar sonucu, olaya karışan M.A., C.A., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.