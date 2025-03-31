Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Elazığ'da Ayakkabı Hırsızı Bayramda Yakalandı

Elazığ'da Ayakkabı Hırsızı Bayramda Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası hırsız kısa sürede yakalanarak çalınan bot sahibine teslim edildi.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü, bir apartmanda gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik görüntülerinden yola çıkarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan bot ise sahibine teslim edilerek, suçla ilgili işlemler başlatıldı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görülüyor. Saat 13.20 sıralarında, daire önündeki bir botu fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkarak hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan bot ise sahibine teslim edildi. Yetkililer, hırsızlık olayına karışan şahsın yakalanmasının ardından suçla ilgili işlemleri başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.