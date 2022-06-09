16 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle vurdu! Biri hapse diğeri mezara gitti - Haberler

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16 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle vurdu! Biri hapse diğeri mezara gitti

AA - 3. Sayfa
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Elazığ'da iki çocuğun tartışmasında kan aktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan 16 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını başından vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı, korkutmak için tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söyledi

Abdullah Paşa Mahallesi 277. Sokak'ta yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen P.Ö. (16) ile arkadaşı H.H.Ç (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö, evden getirdiği pompalı tüfekle H.H.Ç'ye ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan H.H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAZARA ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından kaçan P.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. P.Ö'nün, ifadesinde, H.H.Ç'yi korkutmak için evinden pompalı tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.

AA / İsmail Şen - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler

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