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Elazığ'da anız yangını paniği: Ekipler ve vatandaşlar söndürdü

Elazığ'da anız yangını paniği: Ekipler ve vatandaşlar söndürdü
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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Çalık köyü mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ve bölge sakinlerinin yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan anız yangını, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Çalık köyü mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi ve bölge sakinlerinin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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