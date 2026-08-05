Elazığ'da anız yangını paniği: Ekipler ve vatandaşlar söndürdü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan anız yangını, ekipler ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Çalık köyü mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi ve bölge sakinlerinin yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı