Elazığ'da Ambulans Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Elazığ'da Ambulans Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Keban karayolunda hasta götüren ambulans, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Olayda hasta ve refakatçisi hafif yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Malatya'ya hasta götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, hasta ve refakatçisi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Zeydan Karalar'la ilgili yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.