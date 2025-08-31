Elazığ'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ