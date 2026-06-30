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Elazığ'da kaybolan yaşlı adam için çalışma başlatıldı

Elazığ'da kaybolan yaşlı adam için çalışma başlatıldı
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Elazığ'da sabah evden çıkan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Rahmi Sevimli'den haber alınamıyor. Eşinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Rahmi Sevimli'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Safran Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evden çıkan Rahmi Sevimli (80), bir daha geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

En son İzzetpaşa Mahallesi'nde görüldüğü öğrenilen şahsın üstünde lacivert tişört ve gri renk pantolon olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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