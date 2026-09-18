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Elazığ’da alev alan otomobil söndürüldü

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Elazığ’da alev alan otomobil söndürüldü
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Elazığ’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Elazığ Merkez Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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