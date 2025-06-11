Elazığ'da 95 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Elazığ'da 95 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, mayıs ayı içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silah bulunduran 45 kişi de gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerince mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 şahıs yakalandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 95 şahsın yakalandığını, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını açıkladı. Vali Hatipoğlu, "Ayrıca yine mayıs ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 45 şahıs yakalanmış, 28 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 253 adet fişek, 20 adet tüfek ve 63 adet kartuş olmak üzere toplam 48 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 316 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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