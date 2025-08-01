Elazığ'da 90 Şüpheli Yakalandı, 36 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 90 şüpheli ile ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 32 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 90 şahıs yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca yine temmuz ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 32 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 23 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 339 adet fişek, 13 adet tüfek ve 128 adet kartuş olmak üzere toplam 36 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 467 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ