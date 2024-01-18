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Elazığ'da 8 yıl önce kaybolan yaşlı adam hala bulunamadı

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Elazığ'da 8 yıl önce kaybolan 89 yaşındaki Hasan Katırcı halen bulunamadı. Katırcı'nın eşi ise yıllarca maniler söyleyerek eşinin yolunu gözledi ve geçen sene depremden korkup düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ'da 8 yıl önce kaybolan 89 yaşındaki Hasan Katırcı halen bulunamadı. Katırcı adeta sırra kadem basarken yıllarca maniler söyleyerek eşinin yolunu gözleyen 93 yaşındaki Güllü Katırcı'nın da geçen sene depremden korkup yataktan düştüğü ve bir hafta sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2016 tarihinde merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Daha sonra minibüsle köye geri gelen ve köy camisinin yakınlarında inen Katırcı eve dönmedi. Ailesi, akşama kadar Katırcı'dan haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte günlerce arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı. Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Bu süre zarfında eşinin yolunu maniler söyleyerek bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı'nın da 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden korkarak yataktan düştüğü ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Babasının kaybolmasının üzerinden 8 yıl geçtiğini dile getiren Arefe Yavuz, "Babamın bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yıllarca yolunu gözleyen annem de geçen sene hayatını kaybetti. Babamdan ise hiçbir iz yok" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Katırcı Elazığ Güllü Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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