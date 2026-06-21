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Elazığ'da 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Elazığ'da 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Elazığ'da 4 katlı bir binanın 3. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki M.Ç. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Elazığ'da 4 katlı binanın 3. katından düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kırklar Mahallesi Doruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki M.Ç., 3. katın penceresinden aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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