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Elazığ'da 3 Katlı Bir Binada Yangın Çıktı

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Elazığ'ın Alpagut köyünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Olay, Alpagut köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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