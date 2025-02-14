Elazığ'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03: 27'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa