Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19: 38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa