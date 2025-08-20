Elazığ'da 2 Yaşındaki Bebek Düşerek Yaralandı

Elazığ'da 2 Yaşındaki Bebek Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da birinci kattan balkonun düşen 2 yaşındaki E.A.D. isimli bebek yaralandı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumu iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi Ergenekon sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki E.A.D. isimli bebek, birinci katın balkonundan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan bebek, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.