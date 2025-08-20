Elazığ'da 2 Yaşındaki Bebek Düşerek Yaralandı

Elazığ'da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi Ergenekon sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki E.A.D. isimli bebek, birinci katın balkonundan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan bebek, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ