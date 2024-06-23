Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda, ikinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.
İlk kaza, Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ