Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ