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Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda, ikinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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