Elazığ'da 14 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ailesiyle yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Mikail Barut'a çarptı. Kazayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Barut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ