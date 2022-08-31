Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti

Edinilen Elazığ haberine göre Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.

Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat'a ait kümese gece saatlerinde başı boş köpekler girdi. Kümeste bulan 35 tavuğu boğarak telef eden köpekler, daha sonra gözden kayboldu. Sabah kümese giden Meral Demirpolat, kümesinde bulunan tavukların hepsinin telef olduğunu gördü.

Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyyurdu Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title