Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alındı.

CEBECİ'NİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde ise 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulundu.

"YAPMA GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Cebeci'nin aylar önce uyuşturucu operasyonu düzenlenen ünlülerle ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti. Canlı yayındaki bir programda Cebeci'nin, "Yurt dışında kullanmış, legal. Beyan esastır. Belki orada bir macera yaşadı, program sunucusunun ise sinirlendiği, "Yapma gözünü seveyim. Neyi savunuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.