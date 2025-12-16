Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Haberler

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin geçtiğimiz aylarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili canlı yayında yaptığı yorum dikkat çekti. Cebeci'nin, "Yurt dışında kullanmış, legal. Beyan esastır. Belki orada bir macera yaşadı" dediği, sunucunun ise sinirlenerek, "Yapma gözünü seveyim. Neyi savunuyorsun?" yanıtını verdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alındı.

CEBECİ'NİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde ise 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulundu.

"YAPMA GÖZÜNÜ SEVEYİM"

Cebeci'nin aylar önce uyuşturucu operasyonu düzenlenen ünlülerle ilgili yaptığı yorum ise dikkat çekti. Canlı yayındaki bir programda Cebeci'nin, "Yurt dışında kullanmış, legal. Beyan esastır. Belki orada bir macera yaşadı, program sunucusunun ise sinirlendiği, "Yapma gözünü seveyim. Neyi savunuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
