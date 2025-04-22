El Freni Unutulan Araç, Sürücüsünü Ezecek Kadar Hareket Etti

El freni unutkanlığı az kalsın faciaya neden oluyordu: O anlar kamerada

Kendi kendine hareket edip sürücüsünün ezen araç son anda durduruldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen hafif ticari araç bir anda hareket edip durdurmak isteyen sürücünü ezerken, araç bir görevlinin son anda yaptığı manevra ile trafiğin yoğun şekilde aktığı karayoluna çıkmadan durduruldu.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan olayda bir sürücü hafif ticari araçla yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Burada pompa yakınına aracını park eden sürücü el frenini çekmeden aşağı indi. Sürücü araçtan iner inmez araç bir anda kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu gören sürücü geri dönüp aracın yolcu tarafının kapısını açıp el frenini çekmeye çalıştı. Ancak bundan başarılı olamayınca hareket eden araç sürücüyü pompa koruması için yapılan demirin arasına sıkıştırıp ayağının üzerinden geçti. Durumu fark eden akaryakr istasyonu çalışanlarından birisi ise son anda koşup el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisinin bu hamlesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. El freninin çekilmesi ise aracın trafiğin yoğun bir şekilde işlediği Afyonkarahisar-Antalya karayoluna çıkmasının önüne geçildi.