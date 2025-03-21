İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, "Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Protestoların ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önü olurken, zaman göstericilerle polis arasında tansiyon yükseldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolara ilişkin son bilgiyi verdi. Bakan Yerlikaya, 97 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya şunları söyledi: "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

"97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar"

Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

FİRAVUN ERDOan ülkeyi talan etti

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme183
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Serinkan:

vay be ne demokrasi ne fikir özgürlüğü vurun kilidi insanların ağzına

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme150
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

ERDAVAR FİRAVUN CUMHURİYETİ

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme162
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

tüm Türkiye'yi mi göz altına alacaksınız. Katilleri, kadın cinayeti işleyenleri neden böyle yapmıyorsunuz. pazar günü bende meydanlarda olacağım. Bu hürriyet meselesi

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme139
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıünal okutan:

devletimizin polisimizin her zaman yanındayız Allah onlara güç kuvvet versin üç beş çapulcuya bu vatanı teslim etmiycez..allahın izniyle

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Polise taş atanları affetmeyin

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

tikin hepsini, ülketini tevmeyenleri tikin

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıN. Harp:

uslu olun ..olmuyani alirim ..okadar

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

"hırsızına sahip çık chp" mitingi ne de olsa #izindeyiz diyorlardı Kamal: “Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar! Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz. Partiyi(CHP'yi) bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz!”

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSteven Juan:

Bu millet kendi kararini kendisi verir .. baskasina zok yemek duser

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title