Ekrem İmamoğlu'nun Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanlık görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X isimli sosyal medya hesabından suç örgütü propagandası gibi suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun kendisinin kullanmadığı sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmalarının yürütülmeye devam ettiği İBB görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X isimli sosyal medya hesabından suç örgütü propagandası gibi suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

İmamoğlu'nun kendisinin kullanmadığı sosyal medya hesabında yapılan inceleme sonucu, hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlallere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli kararı verildi. Karar uyarınca erişim engeli bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. - İSTANBUL