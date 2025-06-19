Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadeleriyle 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı.
İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa