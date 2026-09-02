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Aydın'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çulhalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarının ardından hızla bölgeye hareket eden Muğla Orman Bölge Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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