Ekili alanda korkutan yangın - Haberler

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Ekili alanda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ekili alanda korkutan yangın

Adıyaman'da ekili alanda çıkan yangın 20 dönümlük alanı küle çevirdi.

Adıyaman'da ekili alanda çıkan yangın 20 dönümlük alanı küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkiinde bulunan ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle yangın alanına giderek traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının önünü kesmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda 20 dönümlük alanın yanarak küle döndüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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