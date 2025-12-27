Haberler

Polisten kaçan ehliyetsiz alkollü sürücüye 43 bin 890 TL para cezası

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve alkollü olarak araç süren ehliyetsiz sürücü İ.İ.'ye toplam 43 bin 890 TL para cezası kesildi. Sürücü, polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalandı.

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetisiz ve alkollü sürücüye 43 bin 890 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 43 AS 600 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Hızla kaçan araç polis ekiplerince takip edilmeye başlandı. Kilometrelerce kaçan araç, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak üzerinde kıstırılarak yakalandı. Araç sürücüsü İ.İ.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekibinin yaptığı alkol kontrolünde ise ehliyetsiz sürücü 1.65 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye toplamda çeşitli trafik kuralları ihlallerinden 43 bin 890 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
