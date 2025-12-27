Polisten kaçan ehliyetsiz alkollü sürücüye 43 bin 890 TL para cezası

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetisiz ve alkollü sürücüye 43 bin 890 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 43 AS 600 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Hızla kaçan araç polis ekiplerince takip edilmeye başlandı. Kilometrelerce kaçan araç, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak üzerinde kıstırılarak yakalandı. Araç sürücüsü İ.İ.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekibinin yaptığı alkol kontrolünde ise ehliyetsiz sürücü 1.65 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye toplamda çeşitli trafik kuralları ihlallerinden 43 bin 890 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR