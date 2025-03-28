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Ehliyetsiz Sürücü Yayaya Çarparak Ölümüne Sebep Oldu

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarpması sonucu 20 yaşındaki Sabri Devran Gedikli hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından metrelerce sürüklenen gencin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçedeki 2 Nolu Beşirli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Devran Gedikli (20), Trabzon-Giresun istikametinde seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan genç kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabri Devran Gedikli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede ise Sabri Devran Gedikli'ye çarpan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü 17 yaşındaki Y.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, aracın çarpması Sabri Devran Gedikli'nin metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - 3.Sayfa
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