Ehliyetsiz Sürücü Trafikte Maskeli Plaka ile Yakalandı
Nevşehir'de, plakasını maske ile kapatarak trafikte ilerleyen ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 19 bin 396 lira ceza kesilerek motosikleti trafikten men edildi.
Maskeyi ağzına değil, plakaya taktı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de plakasını maske ile kapatarak trafikte ilerleyen ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Ürgüp ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye gezen trafik ekipleri, plakasını maske ile kapatan bir motosiklet gördü. Motosiklet sürücüsünün önünü kesen polis ekipleri, sürücüyü kaçmak isterken yakaladı. Yapılan sorgulamasında sürücü A.A.'nın ehliyetinin olmadığı ve kullandığı motosikletin de sigortasının olmadığı anlaşıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 396 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa