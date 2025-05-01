Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı
Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, devriye görevindeki bir polis memurunun dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli bir polis memuruna çarptı.
Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, plakası bulunmayan motosikletle devriye görevindeki polis memuruna çarpıp olay yerinden kaçtı.
POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde T.K. isimli sürücü, plakası olmayan motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, motosikletiyle bir polis memuruna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı memur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem de uygulandığı öğrenildi.