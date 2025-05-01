İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı

Ehliyetsiz sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, devriye görevindeki bir polis memurunun dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli bir polis memuruna çarptı.

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, plakası bulunmayan motosikletle devriye görevindeki polis memuruna çarpıp olay yerinden kaçtı.

POLİS MEMURUNA ÇARPIP KAÇTI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde T.K. isimli sürücü, plakası olmayan motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, motosikletiyle bir polis memuruna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı memur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem de uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.