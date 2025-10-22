Ehliyetsiz Sürücü Kaldırıma Çıktı, Yaya Yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak bir yayaya çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle kaymakamlık binasının bahçesine düştü.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil, o sırada kaldırımda bulunan Cengiz K.'ye çarptı. Cengiz K., çarpmanın etkisiyle kaymakamlık binasının bahçesine düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA