Haberler

Kaçış planı işe yaramadı, koşarak araç değiştirdi yine yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de trafik denetiminden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, ters istikamete girip aracını bıraktı. Dron ile yapılan takip sonucunda yeniden yakalanarak cezai işleme tabi tutuldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik uygulamasını fark eden bir sürücü, ters istikamete girerek kaçmaya çalıştı. Dron ile havadan yapılan takipte, sürücünün aracını bırakıp koşarak farklı bir araca bindiği görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından durdurulan araçta yakalanan sürücü Ö.Ö.'nün yapılan kontrollerde sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye, sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamak ve ters yönde araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

