Kaçış planı işe yaramadı, koşarak araç değiştirdi yine yakalandı

Kırıkkale'de trafik denetiminden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, ters istikamete girip aracını bıraktı. Koşarak başka bir araca binen sürücü, dron ile yapılan takip sonucu yeniden uygulama noktasında yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik uygulamasını fark eden bir sürücü, ters istikamete girerek kaçmaya çalıştı. Dron ile havadan yapılan takipte, sürücünün aracını bırakıp koşarak farklı bir araca bindiği görüldü. Bunun üzerine ekipler tarafından durdurulan araçta yakalanan sürücü Ö.Ö.'nün yapılan kontrollerde sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye, sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak, trafik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamak ve ters yönde araç kullanmak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Araç ise trafikten men edildi. - KIRIKKALE

