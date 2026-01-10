Kaza yapıp kaçtı, para cezası kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi'nde Side istikametine seyir halindeki L. Z. K.'nın kullandığı 07 BOC 759 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A. E. A. yaralandı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, ihbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, motosiklet sürücüsünün motosikletini de alarak olay yerinden kaçtığını belirledi. Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda motosikleti kullanan kişi belirlenirken, sürücü belgesi olmadığı için olay yerinden kaçtığı tespit edilen sürücüye toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA