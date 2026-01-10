Haberler

Kaza yapıp kaçtı, para cezası kesildi

Kaza yapıp kaçtı, para cezası kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet kazası yapan ehliyetsiz sürücüye, olay yerinden kaçtığı için 57 bin 319 TL para cezası kesildi. Kazada yolcunun yaralandığı, sürücünün ise ceza uygulanarak tespit edildiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi'nde Side istikametine seyir halindeki L. Z. K.'nın kullandığı 07 BOC 759 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A. E. A. yaralandı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, ihbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, motosiklet sürücüsünün motosikletini de alarak olay yerinden kaçtığını belirledi. Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda motosikleti kullanan kişi belirlenirken, sürücü belgesi olmadığı için olay yerinden kaçtığı tespit edilen sürücüye toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti