Ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza

Aksaray'da ehliyeti olmadığı halde çekme belgeli kamyonetle trafiğe çıkan ve polisin uygulamasında yakalanan sürücüye 46 bin 621 lira para cezası kesildi. Kamyonet trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, sürücü hakkında başlatılan adli işlem gereği ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine ön plakası olmayan 68 DR 084 plakalı kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Doğan Can D. (31) isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı, kamyonetin ise çekme belgeli olması nedeniyle ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine cezai işlemlere başlayan trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve çekme belgeli araç kullanmaktan 46 bin 621 lira ceza yazdı. Sürücü ise çekme belgeli araca plaka takıp trafiğe çıkma suçundan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kamyonet trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY