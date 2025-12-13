Haberler

Ehliyetsiz genç, ağabeyinin otomobili ile makas atarken kaza yaptı

Ehliyetsiz genç, ağabeyinin otomobili ile makas atarken kaza yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ehliyetsiz bir gencin ağabeyine ait otomobille makas atarak yaptığı tehlikeli sürüş, kazaya yol açtı. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi'nde yaşı küçük ehliyetsiz bir genç, ağabeyine ait otomobille makas atarak ilerlediği sırada kaza yaptı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve kısa süre sonra kaza yaptığı anlar dikkat çekti. Kazada bir kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ehliyetsiz sürücünün tehlikeli hareketleri çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. - BURSA

