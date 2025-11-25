Haberler

Ehliyetsiz Genç Sürücüye 24 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanan genç sürücüye 24 bin 182 lira para cezası kesildi. Sürücü, polisin uygulamasına yakalandıktan sonra ceza sonrası aracını kurtarmak için sigorta yaptırdı.

Aksaray'da muayenesiz ve sigortasız araçla uygulamaya takılan ehliyetsiz genç sürücüye 24 bin 182 lira para cezası kesilirken, basın mensuplarının kamerasına konuşan genç, "Abilerimiz gerekeni yapıyor. Yapacak bir şey yok" dedi.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüphe üzerine Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 ADS 699 plakalı otomobili durdurdu. Sami Can A. (20) isimli sürücüyü ve kullandığı aracı denetimden geçiren trafik ekipleri sürücünün ehliyetsiz, aracın ise muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine cezadan kurtulmak için bir süre polise dil döken genç sürücünün çabaları karşılıksız kalınca, polis ekiplerince 24 bin 182 lira para cezası kesildi. Cezaların ardından haracın trafikten men edilerek otoparka çektirileceğini öğrenen sürücü sigortacısını arayarak aracının sigortasını yaptırdı. Aracını men edilmekten kurtaran sürücü olayı görüntüleyen basın mensuplarına da açıklama yaparak, "Ehliyetsizlikten ceza yedim, muayenesiz ve sigortasızlıktan da ceza yedim. Aracım trafikten men. Polis abilerimiz arabamı bağlayacaktı sigortamızı yatırdık. Yapacak bir şey yok. Gerekeni yapıyor abilerimiz" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.