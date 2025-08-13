Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 83 Bin TL Cezası

Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 83 Bin TL Cezası
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift atan ehliyetsiz sürücü, polisin uygulaması sonucu 83 bin 746 TL para cezası ile cezalandırıldı. Otomobil çekici ile otoparka çekildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobili ile drift atarken yakalanan ehliyetsiz sürücüye toplam 83 bin 746 TL para cezası kesildi.

Yahyakaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi'nde 41 AZL 063 plakalı otomobili ile drift atan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İncelemede; otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 83 bin 746 TL idari para cezası kesildi. Otomobil çekici ile otoparka çekildikten sonra ruhsat sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
