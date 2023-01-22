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Ehliyeti olmayan sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu

3. Sayfa Haberleri

Ehliyeti olmayan sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Sakarya'da ehliyeti olmadığı öne sürülen sürücü, fren yerine gaza basınca önce park halindeki araca çarptı, ardından da iş yerine girdi.

Sakarya'da ehliyeti olmadığı öne sürülen sürücü, fren yerine gaza basınca önce park halindeki araca çarptı, ardından da iş yerine girdi. Maddi hasarla atlatılan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak park halindeki araca çarptı, ardından da iş yerine girdi. Maddi hasarla atlatılan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin park halindeki araca çarpması, ardından iş yerine girmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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