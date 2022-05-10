Eğlence mekanında kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi - Haberler

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Eğlence mekanında kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eğlence mekanında kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerinin eğlence mekanlarına yönelik denetimi sırasında yakalanan yabancı uyruklu iki kadının çalışma izinleri olmadığı için sınır dışı edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerinin eğlence mekanlarına yönelik denetimi sırasında yakalanan yabancı uyruklu iki kadının çalışma izinleri olmadığı için sınır dışı edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irgıllı Mahallesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarını denetledi. Yapılan kontroller esnasında bir eğlence merkezinde yakalanan K.Y. (26) ile P.J. (26) isimli yabancı uyruklu kadınların çalışma izinleri olmadan kaçak olarak çalıştığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kadın, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Denizli İl Göç Dairesine sevk edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Haberler

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