Eğlence mekanında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada N.K.'yi tabanca ile vurarak yaralayan E.K. tutuklandı.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre M.K., F.K., E.K. ile A.K.D ve N.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile E.K.'nin tabanca ile vurduğu N.K. yaralandı. A.K.D. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, N.K ve A.K.D. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan M.K., F.K. ve E.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.K ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.