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Eğirdir'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

Eğirdir'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri
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Eğirdir'de 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sağlık çadırı kuruldu. Yazılı açıklamada, yaşlı bireylerin rutin sağlık kontrollerinin yapıldığı, aktif yaşam, depresyon ve obezite konularında bilgilendirmelerin verildiği belirtildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı öğrencileri de etkinlikte çeşitli sağlık hizmetleri sundu.

Eğirdir'de 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sağlık çadırı kuruldu.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Eğirdir Devlet Hastanesi iş birliğiyle Eğirdir Dündar Bey Medresesi'nde Sağlık Çadırı kuruldu. Etkinlikte, yaşlı bireylerin rutin sağlık kontrolleri yapılırken, aktif yaşam, depresyon ve obezite konularında bilgilendirmeler verildi. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı öğrencileri de çeşitli sağlık hizmetleri sundu. Yetkililer, yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için düzenli sağlık kontrolleri ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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