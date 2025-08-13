Eğirdir'de Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

Eğirdir'de Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Seminerde motosiklet sürücülerine özel bilgiler verildi ve farkındalık artırıcı materyaller dağıtıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Balkırı köyünde Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde, vatandaşların trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 11 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00 sularında seminer düzenlendi. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 10. Jandarma Trafik Timi'nin gerçekleştirdiği etkinlik, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirmelere odaklandı. Seminerde, kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi, abartılı egzoz kullanımının toplumsal ve hukuki sonuçları ile genel trafik güvenliği konuları ele alındı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, köy meydanında görünür noktalara farkındalık artırıcı afişler asıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

Fenerbahçe taraftarı dünya rekoru kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular

4 yıllık imza! Sörloth'un yeni takımını resmen duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.