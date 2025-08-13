Eğirdir'de Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Balkırı köyünde Jandarma Trafik ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde, vatandaşların trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 11 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00 sularında seminer düzenlendi. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 10. Jandarma Trafik Timi'nin gerçekleştirdiği etkinlik, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirmelere odaklandı. Seminerde, kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi, abartılı egzoz kullanımının toplumsal ve hukuki sonuçları ile genel trafik güvenliği konuları ele alındı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, köy meydanında görünür noktalara farkındalık artırıcı afişler asıldı. - ANTALYA