Isparta'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Altınkum Plajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Can Ö. idaresindeki 03 AEH 251 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 HZP 597 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada hafif yaralanan sürücü Umut Can Ö.'ye olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı