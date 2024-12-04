Üye Girişi
Haberler
Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü

Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu

 Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

Eğirdir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Eğirdir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ali K. yönetimindeki 32 E 0217 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Lütfi S.'nin kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Muhammed Lütfi S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriyeli genç kızdan Türkiye'ye duygusal veda
img

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okul yok mu? Bursaspor elendi mi? (Ziraat Türkiye Kupası) Arsenal Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.