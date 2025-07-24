Eğirdir'de Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yapıldı

Eğirdir'de Orman Yangınlarına Karşı Denetim Yapıldı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı ve ekiplerin denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yangın riskine karşı ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yılgıncak, Sorkuncak ve Gökçehöyük köylerindeki ormanlık alanlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi. Ekiplerin, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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