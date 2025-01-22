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Eğirdir'de Kaygan Yolda Zincirleme Kaza: Bir Kadın Yaralandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kaygan yolda meydana gelen zincirleme kazalarda bir kadın ağır yaralandı. Olay anını kaydeden bir vatandaş kazayı gülerek anlattı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaygan yolda art arda meydana gelen kazaları izlemek için otomobilinden inen kadın, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken, takla atan otomobildeki bir vatandaş kaza anını cep telefonuyla kaydedip gülerek anlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen Volkswagen marka otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Araçtan inen yolcular Ali Ü. ve eşi Nuriye Ü., yardım beklemek için yol kenarına geçti.

Saniyeler içinde üç araç daha kaza yaptı

Kazanın ardından saniyeler içinde aynı yönden gelen Murat Y. yönetimindeki 60 NH 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, virajı alamayarak takla attı. Arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir Fiat Tofaş marka otomobil ise kayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Murat B. (62) yönetimindeki 07 ARF 762 plakalı Dacia marka otomobil de kontrolden çıkarak, yol kenarında kazayı izleyen Nuriye Ü.'ye (59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuriye Ü. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada yalnızca yaya Nuriye Ü.'nün yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuriye Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gülerek anlattı

Kazada cep telefonuyla takla attığı anları kaydeden bir vatandaş, kazanın etkisiyle gülerek, "Ben şuradan kayarak geldim ve sonra takla atarak kaza yaptım. Arkamdan gelen adam da kaydı ve toplam üç araç birden kaza yaptık. 30 kilometre hızla gidiyordum" dedi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nuriye Ü.'nün hayati tehlikesi olduğu bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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